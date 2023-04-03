Хакеры атаковали российских юристов с помощью фейковых документов

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Хакеры начали проводить кибератаки на российских бухгалтеров, юристов и директоров с помощью фейковых шаблонов документов с вирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Group-IB. На компьютер пользователя загружался троян удаленного доступа, который позволял следить и похищать деньги.

Заражение происходило при посещении сайтов, содержащих шаблоны различных документов. На них под видом ссылок на скачивание бланков размещались ссылки на скачивание ZIP-архивов, содержащих EXE-файл с именем, повторяющим название документа, — заявили в пресс-службе.

По мнению Group-IB, к мошенничеству может быть причастна одна из преступных групп, использовавших банковский троян Buhtrap. Ущерб от таких атак в 2020-2022 годах эксперты оценили как минимум в 2 млрд рублей, а за весь период деятельности — 6-7 млрд рублей.

Ранее помощник главы Пентагона по космической политике Джон Плам обвинил Россию в кибератаке. По его мнению, в начале 2022 года страна атаковала на американскую компанию — провайдера интернета Viasat, чтобы нанести удар по системам командования и управления ВСУ.