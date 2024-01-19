Росгвардейцам подкинули 300 тысяч рублей в почтовый ящик В московском управлении Росгвардии нашли бесхозный конверт с 300 тысячами рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве в управлении вневедомственной охраны Росгвардии обнаружили бесхозный конверт, в котором лежали 300 тысяч рублей, пишет Telegram-канал Baza. Владельца денег ищут уже третьи сутки.

Наличные нашли в почтовом ящике для обращений 16 января. Конверт случайно обнаружила руководитель отдела делопроизводства.

Работница не стала никуда звонить и пошла обсуждать ситуацию с начальством. Конверт решили вскрыть, в нем оказались деньги. По данным Baza, сейчас в Росгвардии решают, что делать с этой суммой.

Ранее в Москве начали разыскивать почтальона, которые в течение нескольких лет приносил местному жителю пенсию купюрами «банка приколов». СМИ писали, что пенсионер хранил деньги в сейфе и ни о чем не подозревал.

В июле Москве 27-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья нашел на улице сверток с 1 млн рублей, после чего его обвинили в краже. Мигранту грозило до 10 лет тюрьмы. Оказалось, что деньги потерял житель столицы, который оставил сверток на крыше машины и поехал за город. Он спохватился о конверте, только когда приехал на дачу. Забравшего деньги иностранца отследили по камерам, полицейские нагрянули к нему в общежитие. К тому моменту он уже успел потратить 400 тысяч рублей, оставшиеся 600 тысяч вернули владельцу.