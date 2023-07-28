В Москве мигрант нашел миллион рублей и теперь ему грозит тюрьма Нашедшего в Москве миллион рублей мигранта обвинили в краже

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Иностранец нашел на Мантулинской улице в Москве сверток с одним миллионом рублей и решил оставить деньги себе, из-за чего его обвинили в краже, сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Telegram-канал Baza уточняет, что деньги потерял житель Москвы. Он оставил сверток на крыше машины и поехал за город. Мужчина вспомнил о конверте только, когда приехал на дачу.

По камерам полицейским удалось отследить иностранца, который нашел сверток. Оперативники приехали в общежитие на Мукомольном проезде и нашли подозреваемого. Когда полицейские встретились с иностранцем, он уже успел потратить 400 тысяч рублей.

Иностранцу предъявлено обвинение в краже в особо крупном размере. Оставшиеся 600 тысяч в ближайшее время передадут москвичу.

Ранее жительница Москвы написала заявление на сотрудников полиции, обвинив их в попытке кражи с ее банковской карты 590 тысяч рублей. По ее словам, сотрудники МВД пытались совершить незаконную операцию в ходе необоснованного задержания.