Почтальон годами приносил москвичу пенсию купюрами «банка приколов» В Москве мужчина несколько лет получал пенсию фальшивыми купюрами

Московский пенсионер обвинил знакомого почтальона в том, что тот много лет приносил ему пенсию купюрами «банка приколов», сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, мужчина хранил деньги в сейфе и долгие годы не догадывался, что это фальшивые купюры.

Все вскрылось, когда в конце декабря он дал пять тысяч рублей соцработнице, чтобы та оплатила за него услуги ЖКХ. Девушка вернулась и сообщила пенсионеру, что вместо настоящей купюры он дал ей поддельную. В итоге мужчина обнаружил, что у него в сейфе лежат 2 млн фальшивых рублей. Сотрудника почты ищут полицейские.

Ранее в Москве участник специальной военной операции стал жертвой обманщика-таксиста. Боец поймал такси на автостанции в Ясенево, когда ехал домой в отпуск после контузии. Расплатился наличными, но сдачу получил купюрами из «банка приколов». Мужчина обнаружил обман не сразу. Отпустив такси, он пошел в храм, взял свечей в церковной лавке и расплатился за них полученной от водителя сдачей. Там-то и выяснилось, что деньги фальшивые. Военный обратился с заявлением в полицию.

До этого в Москве сотрудник полиции подменил вещдоки на сумму более 200 тысяч рублей на билеты банка приколов. Настоящие купюры стали уликами после того, как 20-летняя посетительница парка «Ростокинский Акведук» нашла там бесхозную куртку, в карманах которой было 226 тысяч рублей, девушка отнесла находку в полицию.