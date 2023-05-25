Московский полицейский заменил 200 тысяч рублей на купюры банка приколов

Фото: Shutterstock

Telegram-канал SHOT сообщил, что в Москве сотрудник полиции подменил более 200 тысяч рублей на билеты банка приколов. По информации канала, деньги использовались в качестве вещдоков, на 35-летнего капитана завели уголовное дело сразу по двум статьям.

По данным канала, настоящие купюры стали уликами после того, как 20-летняя посетительница парка «Ростокинский Акведук» нашла там бесхозную куртку, в карманах которой было 226 тысяч рублей, девушка отнесла находку в полицию.

SHOT сообщает, что после окончания рабочего дня капитан купил 222 фальшивые купюры номиналом 1000 рублей и подменил ими настоящие, оставив нетронутыми только четыре тысячи. Теперь полицейскому грозит наказание по статьям «Кража с незаконным проникновением в хранилище» (до пяти лет колонии) и «Злоупотребление должностными полномочиями» (до четырех лет колонии).

Ранее Дорогомиловский районный суд Москвы приговорил к пяти и 11 годам колонии строгого режима полицейских, которые получили взятку в размере более миллиона рублей за перекрытие улиц во время съемок сериала «Чикатило». Согласно материалам дела, бывший гендиректор ООО «Кино-групп» Дмитрий Большаков передавал вознаграждение экс-заместителю начальника управления охраны общественного порядка ГУ МВД Сергею Кулишову и его подчиненному Виталию Фокину.