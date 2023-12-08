Таксист в Москве рассчитался с участником СВО деньгами из «банка приколов»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве участник специальной военной операции стал жертвой обманщика-таксиста, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва». Боец поймал такси на автостанции в Ясенево, когда ехал домой в отпуск после контузии. Расплатился наличными, но сдачу получил купюрами «банка приколов».

По данным канала, мужчина обнаружил это не сразу. Отпустив такси, он пошел в храм, взял свечей в церковной лавке и расплатился за них полученной от водителя сдачей. Там то и выяснилось, что деньги фальшивые. Военный обратился с заявлением в полицию.

Ранее сообщалось, что уроженец Узбекистана Александр Бабков, служивший в составе ЧВК «Вагнер» в самых горячих точках СВО, не может получить российское гражданство, и поэтому его могут депортировать в Узбекистан. Там ему грозит длительное тюремное заключение по статье о наемничестве. За ветерана вступился депутат Государственной думы Александр Хинштейн. Он связался с руководством Главного управления по вопросам миграции МВД РФ, чтобы бойцу предоставили временное убежище в России.

До этого военный корреспондент Евгений Поддубный публично поддержал кавалера ордена Мужества Андрея Ползохновского, который потерял ногу в зоне СВО, подорвавшись на мине. Журналист опубликовал в своем Telegram-канале сюжет псковских коллег, в котором участник военной операции рассказал о конфликте с соседями из-за парковочного места для инвалидов. Военкор назвал ситуацию примером «бытового шовинизма».