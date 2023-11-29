Военкор возмутился пренебрежением к участнику СВО с инвалидностью Поддубный вступился за потерявшего ногу участника СВО в его конфликте с соседями

Фото: МО РФ

Военный корреспондент Евгений Поддубный публично поддержал кавалера ордена Мужества Андрея Ползохновского, который потерял ногу в зоне СВО, подорвавшись на мине. Журналист опубликовал в своем Telegram-канале сюжет псковских коллег, в котором участник военной операции рассказал о конфликте с соседями из-за парковочного места для инвалидов. Военкор назвал ситуацию примером «бытового шовинизма. Тем временем сотрудник ВГТРК Андрей Медведев обратил внимание правоохранительных органов на ситуацию, а представитель МВД РФ Ирина Волк заявила, что региональное управление ведомства уже разбирается в случившемся.

Ползохновский рассказал корреспондентам ГТРК «Псков», что ежедневно сталкивается с оскорблениями и угрозами в свой адрес от соседей. По его словам, жильцы дома регулярно нарушают закон и занимают своими автомобилями парковочные места, которые предназначены для инвалидов. При этом попытки решить конфликт мирно ни к чему не привели.

Поддубный отметил, что почти в каждом домовом чате есть странные и плохо воспитанные люди. Но этот конкретный пример поразил журналиста «уровнем запредельного, тупого бесстрашия, с которым эти глупцы пытаются задеть Андрея».

Я хочу, чтобы этот сюжет увидело как можно больше людей с одной лишь целью — чтобы абсолютно все, кто еще не понял, осознали, что в России так себя вести нельзя. За оскорблениями в адрес людей, которые отдают свои жизни и здоровье на войне, обязательно последует наказание. Не спасет и анонимность в интернете. Общественное порицание и общественное давление, правовые последствия, — написал он.

В свою очередь журналист ВГТРК Андрей Медведев призвал МВД, Следственный комитет и ФСБ разобраться в ситуации, отметив, что в действиях соседей Ползохновского усматривается состав сразу нескольких статей УК. По его словам, «бытовое хамство и быдлячество» вошло у жильцов дома в привычку.

Представитель МВД РФ Ирина Волк отреагировала на просьбу Медведева, подчеркнув, что псковские сотрудники полиции уже установили личности тех, кто причастен к ситуации. По ее словам, в ближайшее время специалисты проведут лингвистическую экспертизу их высказываний и они будут привлечены к ответственности.

Уверена, что такие люди, как Андрей, заслуживают самого глубокого уважения и поддержки, — подчеркнула Волк.

Ранее замминистра здравоохранения региона Лада Шалыгина сообщила, что бойцам специальной военной операции (СВО) из Новосибирской области предложили пройти бесплатное протезирование зубов. Она подчеркнула, что планируется оказать услугу более чем 300 участникам боевых действий.