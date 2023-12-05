В Госдуме заступились за участника СВО с узбекским гражданством Депутат Хинштейн поможет ветерану СВО избежать депортации в Узбекистан

Депутат Государственной думы Александр Хинштейн назвал дикой ситуацию с ветераном специальной военной операции Александром Бабковым, который не может получить российское гражданство и поэтому ему грозит депортация в Узбекистан. Как написал парламентарий в Telegram-канале, он уже связался с руководством Главного управления по вопросам миграции МВД РФ, чтобы бойцу предоставили временное убежище в России.

Связался с руководством ГУВМ МВД. Судьбой ветерана уже занимаются. В ближайшее время Александру будет оформлено предоставление временного убежища в России, следующий этап — получение гражданства. Ни о какой депортации героя и речи не идет, — заявил Хинштейн.

Уроженец Узбекистана Александр Бабков служил в составе ЧВК «Вагнер» и был на самых опасных участках фронта в течение года. Его удостоили многих государственных наград, в частности медали «За отвагу».

Директор «Россельхозцентра» по Бурятии Намжил Мардваев ранее заявил, что необходимо готовиться к реабилитации служащих в зоне спецоперации бойцов и заняться подготовкой мер для их возвращения к мирной жизни. По его словам, это нужно делать сейчас, чтобы потом не пришлось прибегать к «пожарным мерам».