Раненому медведю из Диксона дали неутешительный прогноз Московские врачи заявили, что раненый медведь из Диксона не восстановится полностью

Фото: Светлана Акулова/t.me

В ходе обследования неврологом и реабилитологом у раненого белого медведя из Диксона обнаружили слабоположительную динамику, рассказала директор Московского зоопарка Светлана Акулова в своем Telegram-канале. Несмотря на это, из-за характера травм животное не сможет восстановиться полностью.

Специалисты предположили у медведя слабоположительную динамику. Но все же, учитывая характер травмы, полноценного восстановления животного добиться не получится. Поскольку видимой острой боли у медведя они не обнаружили, врачи рекомендовали отменить прием противовоспалительного препарата: чтобы исключить токсическое воздействие лекарств на почки, — написала Акулова.

Она отметила, что в течение длительного времени медведь будет проходить реабилитационные курсы. Так, он будет должен несколько раз за сутки переваливаться через барьеры высотой от 5 до 10 см, а также плавать в бассейне. Для животного создадут специальный низкий бассейн с безопасным пологим выходом из воды.

Впервые о пострадавшем медведе стало известно 3 сентября. Его нашли на острове Диксон с огнестрельными и ножевыми ранениями. По одной из версий, на него напали браконьеры. Животное перевезли в Норильск, а после доставили в Москву. Позже Акулова пообещала, что для выздоровления медведя будет сделано все возможное.