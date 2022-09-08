В Московском зоопарке рассказали о самочувствии медведя с Диксона Глава Московского зоопарка Акулова: медведица с Диксона чувствует себя бодрячком

Фото: Пресс-служба Московского зоопарка

Раненая картечью на острове Диксон белая медведица выглядит «бодрячком», написала на своей странице ВКонтакте директор Московского зоопарка Светлана Акулова. К своему посту она прикрепила видео, в котором биолог Игорь Анпилов также сообщил, что в здоровье зверя наблюдается положительная динамика

Сегодняшнюю ночь он [зверь] провел очень хорошо. <...> Состояние улучшается, он хорошо кушает, начал более активно перемещаться по клетке, выбирает уже места, где ему помягче лечь, — сказал Анпилов.

Особенно медведице в новом доме понравилась вода. Смотрители зоопарка утром предложили зверю ополоснуться. По словам Анпилова, медведица буквально «купалась», отнеслась к воде положительно и была довольной.

В то же время биолог отметил, что задние лапы животного остаются в том же состоянии, однако сотрудники зоопарка не теряют надежду. Медведице дают обезболивающие и антибиотики.

Акулова добавила, что «по взгляду видно, что мишка хочет жить». Директор зоопарка пообещала, что сотрудники сделают для выздоровления животного всё возможное.

3 сентября раненого краснокнижного медведя обнаружили без сознания возле жилых домов на острове Диксон в Красноярском крае. По словам местных, животное самостоятельно вышло к людям за помощью. Уже 6 сентября медведицу доставили в Москву.