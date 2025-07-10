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10 июля 2025 в 14:45

Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 10 июля, фото и видео

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Панда Катюша стала хорошо справляться с ростками бамбука. Какие еще последние новости о животном известны сегодня, 10 июля?

Где живет Катюша в период сильной жары

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова сообщила в авторском Telegram-канале, что панды, в том числе Катюша, будут больше находиться во внутренних вольерах из-за жары.

«В связи с пришедшей жарой и высокой температурой наши любимые панды будут много времени находиться во внутренних вольерах, иногда даже принудительно, чтобы не нанести себе вред в виде теплового удара! Во внутренних вольерах поддерживается комфортная температура, работает система орошения, и бамбук всегда свежий, а через систему вентиляции поступает свежий воздух! Так что не волнуйтесь по поводу того, что их не выпускают на прогулку! Все делается исключительно для их благополучия и комфорта!» — пояснила она.

Как Катюша ест бамбук

Светлана Акулова также опубликовала в Telegram-канале ролик, в котором запечатлена Катюша, поедающая бамбук. На видео наложили смешную озвучку — слова Карлсона из мультфильма «Малыш и Карлсон», где он говорит, что «балуется плюшками».

«Вот такая у нас Катюша, юморная!» — написала Акулова.

Комментаторы оценили озвучку ролика, а также отметили, что Катюша стала более умело справляться с ростками бамбука.

«Озвучка супер! Идеально подходит!»;

«Как классно озвучку наложили — 10 из 10! А еще я заметил, как Катерина стала ловко управляться с бамбуком»;

«Озвучка — топ! Приятного аппетита, Катюша! Ты уже отлично справляешься с ростками бамбука, прямо как взрослая панда», — написали они.

Как Диндин ест бамбук

Светлана Акулова также показала видео, на котором большой росток бамбука ест мама Катюши — панда Диндин.

«Нравятся Динечке такие большие и сочные ростки! Так классно их смакует и чавкает! А они еще и холодненькие! Самое то в такую жару! Прямо как мороженое!» — подписала ролик директор столичного зоопарка.

Фолловеры в комментариях обратили внимание на то, какой у Диндин довольный вид, а также пожелали ей приятного аппетита.

«У Дини жизнь удалась! Вон какая довольная пандочка!»;

«Какой росток-гигант! А Дине нравится! Вид у нее довольный! Приятного аппетита, дорогая наша»;

«Приятного аппетита! Чавкай на здоровье! А мы полюбуемся и поумиляемся!» — написали подписчики.

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панда Катюша
Московский зоопарк
общество
новости
Вячеслав Филиппов
В. Филиппов
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