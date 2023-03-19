Рабочие из Таджикистана подрались с коллегами из Узбекистана из-за еды Рабочие из Таджикистана подрались в Москве с коллегами из Узбекистана из-за посещения столовой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На стройплощадке жилищного комплекса «Остров» в Москве произошла массовая драка между рабочими из Таджикистана и Узбекистана. По информации Telegram-канала Baza, конфликт произошел из-за того, что строители не смогли договориться между собой о времени посещения столовой.

Издание поясняет, что узбеки хотели зайти в столовую до своих коллег из Таджикистана, которые также желали пообедать первыми.

В пресс-службе МВД России рассказали NEWS.ru, что конфликт между гражданами двух стран произошел 18 марта на улице Нижние Мневники. В драке пострадали два человека, их отправили в больницу для оказания медпомощи. Другие участники драки были отправлены в отделение полиции.

В ведомстве указали, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

19 марта стало известно о другой массовой драке в Москве, произошедшей на баскетбольной площадке «ВТБ Арены». Конфликт вспыхнул между участниками соревнований по рестболу, совмещающего баскетбол и борьбу. Драка продолжалась около девяти минут, пока драчунов не приехали разнимать правоохранители. Нескольких человек в итоге задержали и доставили в отделение полиции.