Массовая драка произошла на ВТБ-Арене в Москве Порядка 50 человек в Москве подрались на ВТБ-Арене на соревнованиях по рестболу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Массовая драка произошла в Москве на соревнованиях по рестболу. Кулаками спор на баскетбольной площадке ВТБ-Арены решался около десяти минут, сообщает ТАСС.

По данным агентства, причиной драки стал эмоциональный конфликт, возникший на площадке во время игры по виду спорта, который совмещает в себе баскетбол и борьбу. Нескольких участников драки задержала полиция, их доставили в райотдел.

Ранее сообщалось, что массовую драку устроили на Рижском цветочном рынке в Москве продавцы цветов. Сотрудники на кулаках решали, кто будет продавать товар покупателям, которые хотели приобрести букеты к 8 Марта заранее. Прибывшая полиция разняла драку и выгнала нарушителей порядка с рынка.