Продавцы цветов устроили побоище на Рижском рынке в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Продавцы цветов устроили массовую драку на Рижском цветочном рынке в Москве, сообщает Telegram-канал Mash. По данным канала, сотрудники на кулаках решали, кто будет продавать товар покупателям, которые захотели приобрести букеты к 8 марта заранее.

Прибывшая полиция разняла драку и выгнала нарушителей порядка с рынка, вокруг которого образовалась километровая пробка из-за машин.

Ранее россияне навали самые популярные подарки на 8 марта. Топ-3 возглавили букет цветов, уютный домашний вечер и неожиданный сюрприз. Женщины также хотели бы получить на праздник книгу или абонемент на занятия спортом, творчеством, танцами. Каждая третья участница опроса предпочла бы подарок в виде курса или интенсива, где можно научиться чему-то новому.

Кроме того, согласно данным этого же опроса «Нетологии», 74% россиян считают, что 8 Марта — это всего лишь «праздник весны, красоты и женственности», а не дата, связанная с борьбой за гендерное равноправие и преодоление патриархальных пережитков на рабочих местах и повседневной жизни. Только 22% опрошенных «считают, что этот день посвящен эмансипации». Также респонденты назвали самые раздражающие стереотипы о Международном женском дне.