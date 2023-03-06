Россияне назвали самые популярные и непопулярные подарки на 8 Марта Мужчины и женщины оказались солидарны в выборе подарков на 8 Марта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Букет цветов, уютный домашний вечер и неожиданный сюрприз возглавили топ-3 самых популярных подарков на Международный женский день. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого образовательной компанией «Нетология», результаты которого имеются в распоряжении NEWS.ru.

Примечательно, что в топ и антитоп по популярности подарка на 8 марта мужчины и женщины оказались почти солидарны. Лидирующую позицию в топ, по мнению женщин и мужчин, занимает традиционный букет цветов (68 и 71%, 1-е место). Далее следуют уютный вечер дома с любимыми напитками и едой (57 и 60%, 2-е место), неожиданный сюрприз (45 и 50%, 3-е место), романтический ужин в ресторане (42 и 45%, 4-е место), — говорится в материалах исследования.

При этом женщины также хотели бы получить 8 марта книгу (41%), абонемент на занятия спортом, творчеством, танцами (41%), что-то из вишлиста (39%), сертификат на продукцию любимого бренда (37%). Каждая третья респондентка предпочла бы подарок в виде курса или интенсива, где можно научиться чему-то новому, следует из данных опроса.

Непопулярными подарками среди женщин оказались сладости и парфюмерия — такие варианты выбирали только в 22% случаев. Далее идут ювелирные украшения (23%), что-то сделанное своими руками от души (26%), деньги (27%), концерт любимой группы (34%).

Самыми непопулярными и среди мужчин, и среди женщин оказались: участие в мероприятиях, посвященных защите прав женщин и гендерному равенству (5% и 11%), поздравительная открытка (11% и 15%), а также подписка на любимые сервисы и подкасты (8% и 17%).

В опросе приняли участие 2642 человека — 74,5% женщин и 25,5% мужчин. Среди респондентов были как жители Москвы 19,4%), Подмосковья (8%), Петербурга и Ленинградской области (11,8%), так и других субъектов РФ (60,8%).

Ранее NEWS.ru рассказывал, что согласно данным этого же опроса «Нетологии» 74% россиян считают, что 8 Марта — это всего лишь «праздник весны, красоты и женственности», а не дата, связанная с борьбой за гендерное равноправие и преодоление патриархальных пережитков на рабочих местах и повседневной жизни. Только 22% опрошенных «считают, что этот день посвящен эмансипации». Также респонденты назвали самые раздражающие стереотипы о Международном женском дне.