Россияне назвали самые раздражающие стереотипы о Международном женском дне Россияне назвали самым раздражающим стереотипом о 8 Марта клише «не рожала — не женщина»

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Больше всего россиян раздражают суждения о том, что только на 8 Марта мужчины должны помогать женщинам в домашних делах, а также о том, что поздравлять с этой датой нужно только мам и бабушек. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного образовательной компанией «Нетология», результаты которого имеются в распоряжении NEWS.ru.

И мужчин, и женщин практически в одинаковой степени раздражают одни и те же стереотипы о Международном женском дне. Наиболее раздражающие мужчин и женщин стереотипы: только в этот день мужчины помогают женщинам в домашних делах (53 и 60%), «не рожала — не женщина», поэтому поздравлять нужно только мам и бабушек (53 и 60%), — говорится в материалах исследования.

При этом мужчин раздражает, что 8 марта «женские обязанности» весь день должен выполнять мужчина (45%). Женщины же на третьем месте расположили стереотип о том, что в этот день им желают «найти наконец нормальных мужчин», «стать более женственными», «почаще носить юбки и улыбаться» (53%).

Далее антипатии мужчин и женщин совпали — их примерно одинаково раздражает, что мужчины 8 марта оказывают женщинам дежурное внимание и дарят дежурные подарки (45 и 51%), а также обилие навязчивых поздравлений и рекламы с подтекстом «Вы наши хрупкие цветочки» (43 и 46%).

В опросе приняли участие 2642 человека — 74,5% женщин и 25,5% мужчин. Среди респондентов были как жители Москвы 19,4%), Подмосковья (8%), Петербурга и Ленинградской области (11,8%), так и других субъектов РФ (60,8%).

Ранее NEWS.ru рассказывал, что согласно данным этого же опроса «Нетологии» 74% россиян считают, что 8 Марта — это всего лишь «праздник весны, красоты и женственности», а не дата, связанная с борьбой за гендерное равноправие и преодоление патриархальных пережитков на рабочих местах и повседневной жизни. Только 22% опрошенных «считают, что этот день посвящен эмансипации».