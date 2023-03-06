Стало известно, как россияне относятся к 8 Марта Соцопрос показал, что о сути 8 Марта помнят только 22% россиян

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Почти три четверти россиян считают, что Международный женский день 8 марта — это всего лишь «праздник весны, красоты и женственности», а не дата, связанная с борьбой за гендерное равноправие и преодоление патриархальных пережитков на рабочих местах и повседневной жизни. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого образовательной компанией «Нетология», результаты которого имеются в распоряжении NEWS.ru.

Хотя исторически этот праздник был символом борьбы за равенство полов и уважение к женскому труду, для абсолютного большинства (74% респондентов) 8 Марта прежде всего — праздник весны, красоты и женственности. Всего 22% считают, что этот день посвящен эмансипации. Оставшиеся 2,5% опрошенных отметили, что для них этот день посвящён матерям и 1,5% — не знают, чему он посвящён, — говорится в материалах исследования.

На вопрос «Какой должна быть современная женщина?», 41% опрошенных ответили, что современная женщина «никому ничего не должна», 20% видят представительницу женского пола в XXI веке как «нежную, ухоженную и заботливую домохозяйку» (60% таких ответов дали мужчины и 40% — женщины), 15,5% — как «сильную, стойкую, уверенную в себе бизнесвумен».

Большинство респондентов (78,5%) считают, что женщины должны поздравлять друг друга с 8 Марта в знак солидарности, 21,5% — что поздравлять женщин в этот день должны только мужчины.

В опросе приняли участие 2642 человека — 74,5% женщин и 25,5% мужчин. Среди респондентов были как жители Москвы (19,4%), Подмосковья (8%), Петербурга и Ленинградской области (11,8%), так и других субъектов РФ (60,8%).

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