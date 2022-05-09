Путин прибыл на Красную площадь перед началом парада Победы

Традиционный военный парад в честь дня Победы / Фото kremlin.ru

Президент России Владимир Путин приехал на Красную площадь в Москве, где 9 мая проходит парад Победы в честь празднования 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие началось в 10:00 мск, в нём принимают участие 11 тысяч военнослужащих, а также задействована 131 единица современного вооружения и военной техники.

Планировалось, что в параде также будут участвовать 77 самолётов и вертолётов, однако воздушную часть решили отменить из-за погодных условий, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее в столичном дептрансе рассказали, что в связи с праздничными мероприятиями в Москве 9 мая будут перекрыты ряд улиц в центре города. Так, с 15:00 до 15:30 москвичи не смогут проехать по участку от Тёплого Стана до Проектируемого проезда № 6259. Вечером, с 21:30 до 22:30 будет перекрыт участок от Бунинской Аллеи до улицы Адмирала Лазарева. Также с 00:01 до 23:59 на участке от Тверской улицы до Малой Дмитровки действует круговое движение.

Кроме того, для проведения акции «Бессмертный полк» с 05:00 перекрыты Тверская, Тверская-Ямская, Моховая улицы, Театральный проезд, улица Охотный Ряд, Большой Москворецкий мост, Кремлёвская и Москворецкая набережные, а также Ленинградский проспект, съезды с Третьего транспортного кольца (ТТК).