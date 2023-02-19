Провалившийся под лед школьник пожертвовал собой ради музыки Провалившийся под лед в Москве школьник пытался достать аудиоколонку

Фото: Прокуратура РФ

Пруд в районе Кузьминки

Провалившийся под лед в столичном районе Кузьминки школьник пытался достать отлетевшую к пруду аудиоколонку, сообщает Telegram-канал «112». При приближении к гаджету лед под мальчиком треснул, и он ушел под воду. Очевидцы пытались спасти ребенка, но не смогли.

Об инциденте, произошедшем на Привольной улице в Москве, накануне сообщил телеканал РЕН ТВ. По данным источников «112», как только школьник провалился под лед, к нему на помощь поспешили друг и прохожий, но из-за тонкого льда они не смогли приблизиться к месту происшествия. Позднее тело достали из воды спасатели МЧС. По факту произошедшего проводится проверка.

В январе в Баргузинском районе Бурятии мужчина провалился под лед на снегоходе на озере Байкал. Спасатели обнаружили снегоход подо льдом на глубине восьми метров, следом было найдено и тело погибшего. Причиной трагедии стало игнорирование мер безопасности при выезде на лед.

Глава отдела безопасности людей на водных объектах управления МЧС России по Новосибирской области Юрий Карпов ранее рассказал, что лед способен выдержать вес взрослого человека, только если его толщина превышает 5 см по всей его площади.