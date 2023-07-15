«Против вонючки»: в Москве жители добились закрытия шаурмичной В Москве после проведения схода шаурмичную обязали выселиться с первого этажа жилого дома

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве на Покровской улице прошел сход нескольких десятков граждан, недовольных заведением быстрого питания на первом этаже жилого дома, передает «Москва 24». Жители жаловались, что помои из общепита выливают прямо на газон перед домом, от места разит неприятным запахом, а также из-за тандыра ранее происходило задымление. На месте при этом присутствовали сотрудники полиции. Районный участковый заверил, что владельцы шаурмичной доставлены в отделение полиции и 15 июля вывезут из помещения свою утварь.

Собрали здесь жителей и всякие организации, которые против шаурмы, против этой вонючки. Никого из представителей нашей шаурмы-вонючки нет. И выселяться они подобру-поздорову не хотят, — говорит один из участников схода на видеозаписи.

Отмечается, что срок аренды у заведения завершился уже месяц назад, но шаурмичная, хоть и не работала, не планировала покидать точку. Теперь полиция взяла ситуацию под контроль.

В апреле в Южном Медведково пьяный мужчина напал на шаурмиста из-за того, что ему не понравился вкус приготовленного фастфуда. Мужчина начал бросать в витрину камни, урну, вызывать сотрудника общепита на рукопашный бой. Шаурмист избегал ответной агрессии, но мужчина полез к нему через витрину. Тогда торговец ударил нападавшего ножом.