Пожар в строящейся московской многоэтажке попал на видео

В Сети опубликованы кадры пожара в строящемся многоэтажном доме на севере Москвы, где застряли 15 рабочих. На данный момент, по информации МЧС России, открытое горение ликвидировано.
На кадрах видно, как строящийся комплекс заволокло дымом. В МЧС отчитались о том, что спасательная операция завершена успешно, в результате нее спасены 19 рабочих.
Ранее в министерстве сообщали, что около 15 рабочих оказались заперты огнем на верхних этажах строящегося жилого здания в северной части столицы. По имеющейся информации, возгорание произошло на первом этаже дома, а верхние заволокло густым дымом.
До этого в Сети появились кадры ночного пожара на парковке в Балашихе, в результате которого сгорели две машины. Известно, что инцидент произошел вблизи квартала Никольско-Трубецкое. Возгорание было зафиксировано жильцами расположенного неподалеку дома.
Прежде неизвестный мужчина в балаклаве поджег дверь квартиры в столичном районе Люблино. В помещении находились двое детей, но собака помогла им спастись, когда огонь начал распространяться внутри жилища.