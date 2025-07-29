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29 июля 2025 в 15:48

Пожар в строящейся московской многоэтажке попал на видео

Опубликованы кадры пожара в строящемся доме на севере Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сети опубликованы кадры пожара в строящемся многоэтажном доме на севере Москвы, где застряли 15 рабочих. На данный момент, по информации МЧС России, открытое горение ликвидировано.

На кадрах видно, как строящийся комплекс заволокло дымом. В МЧС отчитались о том, что спасательная операция завершена успешно, в результате нее спасены 19 рабочих.

Ранее в министерстве сообщали, что около 15 рабочих оказались заперты огнем на верхних этажах строящегося жилого здания в северной части столицы. По имеющейся информации, возгорание произошло на первом этаже дома, а верхние заволокло густым дымом.

До этого в Сети появились кадры ночного пожара на парковке в Балашихе, в результате которого сгорели две машины. Известно, что инцидент произошел вблизи квартала Никольско-Трубецкое. Возгорание было зафиксировано жильцами расположенного неподалеку дома.

Прежде неизвестный мужчина в балаклаве поджег дверь квартиры в столичном районе Люблино. В помещении находились двое детей, но собака помогла им спастись, когда огонь начал распространяться внутри жилища.

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Москва
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МЧС РФ
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