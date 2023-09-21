Пожар в недостроенном ТЦ в Щербинке разгорелся с новой силой Площадь пожара в недостроенном ТЦ в Щербинке увеличилась до 700 кв. м

Фото: t.me/mchs_official

Площадь пожара в недостроенном ТЦ в московской Щербинке разрослась до 700 кв. м, на помощь в ликвидации возгорания вылетел пожарный вертолет Ка-32 МАЦ. Днем пожар удалось локализовать, однако позднее пламя охватило более обширную площадь.

В данный момент пламя вырвалось на крышу здания. По данным очевидцев, пожарные сделали отверстия в крыше ТЦ, чтобы выпустить огонь.

Пламя полыхает на Симферопольском шоссе с 12 часов дня. Причиной ЧП стало загорание покрышек и картона в недостроенном здании на территории торгового центра. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в Иркутске произошел мощный пожар в семейном спа-салоне. По данным регионального управления МЧС, площадь пожара составляла более 350 кв. м. О жертвах и пострадавших информации нет. Салон загорелся 11 декабря около 21:30 (16:30 мск) в поселке Молодежный на улице Трактовой. Причины произошедшего не называются. Как уточняют в МЧС, на момент возгорания в здании не было посетителей.

До этого на северо-востоке Москвы на улице Добролюбова произошел крупный пожар, загорелось одноэтажное здание автосервиса. В МЧС отметили, что 233 человека покинули здание до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Площадь пожара составила 2000 кв. м. На площади 500 кв. м произошло обрушение.