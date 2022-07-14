Пожар произошёл в реабилитационном центре в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар произошёл в реабилитационном центре на 2-й Мякининской улице в Москве. Из здания эвакуировали 45 человек, сообщает ТАСС.

Огонь возник на чердаке дома, где располагается центр. Площадь возгорания составила 150 кв. м. На месте работают экстренные службы города.

На днях произошёл пожар в квартире дочери бывшего президента Азербайджана Гейдара Алиева и сестры нынешнего главы республики Ильхама Алиева. На момент возгорания владелицы апартаментов дома не было. Пламя вспыхнуло в знаменитом доме на Спиридоновке, где жили члены руководства СССР.

Ранее сообщалось о пожаре, который произошёл на станции метро «Киевская» в Москве. На вызов своевременно отреагировала бригада пожарных и сотрудники МЧС. Возгорание было потушено, станция продолжила работать в штатном режиме.