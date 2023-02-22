Появилось видео из сгоревшей квартиры в Москве, где погибли семь человек

Фото: mchsmsk/t.me

На видео из сгоревшей квартиры в центре Москвы показана обугленная кровать, облезшие до бетона стены и черная от копоти стиральная машина. Ролик с места происшествия опубликован в Telegram-канале РЕН ТВ. Пожар произошел в здании на Международной улице, где расположены отель и бывшее общежитие.

На видео также показаны выбитые окна, засыпанный обгоревшим мусором пол и уничтоженная кухня, где целой осталась только плита.

Напомним, пожар произошел вечером 21 февраля. Пламя вспыхнуло на пятом этаже 16-этажного здания. Пожарные спасли 50 человек, еще 200 были эвакуированы. Пострадали 11 человек, девять из них госпитализированы, еще двум медицинскую помощь оказали амбулаторно.

Изначально сообщалось о шести погибших, однако позже стало известно о семи жертвах, двое из которых — дети. По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело. По предварительной версии, причиной пожара стал поджог.