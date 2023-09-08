Появилось видео Ferrari, влетевшего в клумбу в Москве

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Ferrari Portofino

В Сети появилось видео, на котором водитель автомобиля Ferrari не справился с управлением и врезался в клумбу в центре Москвы. На кадрах, опубликованных департаментом транспорта столицы в Telegram, видно, что красный спорткар, который ездил по прямой, резко повернул направо. По имеющимся данным, в ДТП никто не пострадал.

Ранее в пресс-службе ГУВД МВД по столице сообщили, что на месте аварии работали сотрудники ГИБДД, они устанавливали причины и обстоятельства произошедшего. По информации дептранса Москвы, в районе ДТП движение не было затруднено.

19 июля в Москве спорткар Ferrari врезался в забор на улице 1905 года в центре Москвы. Сначала его едва не вынесло на встречную полосу, а после он вырулил в забор. Информации о пострадавших не поступало.

23 августа водитель за рулем корейской иномарки Hyundai с подмосковными номерами врезался в стену ТЦ «Вертикаль» в городе Балашиха Московской области. Утверждается, что легковой автомобиль вылетел с проезжей части на тротуар, после чего врезался в здание. По словам очевидцев, водитель получил незначительные травмы.

До этого легковой автомобиль с пассажирами свалился в Средний Царицынский пруд в московском районе Бирюлево Восточное, сообщил Telegram-канал «360». По данным источника, в результате ДТП есть пострадавшие.