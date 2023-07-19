Момент «дорогостоящей» аварии с Ferrari в Москве попал на камеру

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Спорткар Ferrari врезался в забор на улице 1905 года в центре Москвы, сообщает РЕН ТВ. Момент аварии с дорогой иномаркой попал на камеру.

Судя по кадрам, спорткар занесло. Сначала его едва не вынесло на встречную полосу, а после он вырулил в забор. Информации о пострадавших не поступало. На месте ДТП работают экстренные службы.

Ранее легковой автомобиль со людьми свалился в Средний Царицынский пруд в московском районе Бирюлево Восточное, сообщал Telegram-канал «360». По данным источника, в результате ДТП есть пострадавшие.

Также 18 июля беременная женщина пострадала при столкновении двух автобусов на северо-востоке Москвы. Инцидент произошел на Осташковском шоссе. Травмы получили еще девять человек. По предварительным данным, водитель частного автобуса не убедился в безопасности маневра при съезде на шоссе, из-за чего допустил столкновение с другим автобусом.

Кроме того, в Москве пострадали два мотоциклиста в ДТП с такси. По предварительным данным, водитель авто при повороте налево не уступил дорогу двум мотоциклам. Пилотов госпитализировали, об их состоянии ничего не известно.