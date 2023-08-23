Автомобиль влетел в здание ТЦ в Балашихе Иномарка влетела в стену ТЦ «Вертикаль» в подмосковной Балашихе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Водитель за рулем корейской иномарки Hyundai с подмосковными номерами врезался в стену ТЦ «Вертикаль» в Балашихе в Московской области, сообщает Telegram-канал «Факт Inbalashikha.ru». Утверждается, что легковой автомобиль вылетел с проезжей части на тротуар, после чего врезался в здание. Очевидцы опубликовали кадры с места ДТП. По их словам, водитель получил незначительные травмы.

Повреждены капот автомобиля и часть фасада павильона.

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