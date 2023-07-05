Полиция задержала сержанта из сериала «Чикатило» РИА Новости: в Москве задержали актера Малькова со 100 граммами наркотиков

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве задержали 24-летнего актера Дмитрия Малькова, у которого ранее в квартире обнаружили нарколабораторию, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. По информации собеседника агентства, при молодом человеке было более 100 граммов наркотического вещества.

Малькова задержали в Красносельском районе столицы. У него, предварительно, нашли свыше 100 граммов растительного наркотика. Гражданин под подпиской о невыезде, — сказал собеседник РИА Новости.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение или перевозка наркотиков в крупном размере». Если актера признают виновным, ему может грозить до десяти лет заключения.

Ранее LIFE.ru сообщил, что в съемной квартире Малькова, сыгравшего сержанта милиции в сериале «Чикатило», нашли нарколабораторию. По информации издания, актер выращивал запрещенные растения и хранил средства для ухода за ними.

О том, что мужчина разместил в квартире нарколабораторию, полиция узнала от знакомого Малькова. Все запрещенные растения полиция изъяла и передала для проведения экспертизы.

Ранее звезду сериала «Беспринципные», актрису Кристину Бабушкину и ее мужа задержали на автомобиле в центре Москвы. По информации СМИ, при осмотре машины полицейские обнаружили пакетик с белым порошком. Актрису и ее супруга направили на медосвидетельствование, изъятое вещество направили на экспертизу.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.