В квартире сержанта из сериала «Чикатило» нашли нарколабораторию В квартире актера Малькова из сериала «Чикатило» нашли нарколабораторию

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает, что в Москве в съемной квартире актера Дмитрия Малькова, который сыграл сержанта милиции в сериале «Чикатило», нашли нарколабораторию. По информации канала, актер выращивал запрещенные растения и хранил средства для ухода за ними.

Как пишет SHOT, полиция узнала о нарколаборатории от знакомого Малькова. Все запрещенные растения полиция изъяла и передала для проведения экспертизы. Уголовное дело пока не возбуждено.

Ранее в России силовики пресекли деятельность четырех нарколабораторий, работавших в стране с 2020 по 2022 год. Также были задержаны 16 участников наркотрафика, изъяты 150 кг наркотических средств и более двух тонн прекурсоров.

Кроме того, в порту Санкт-Петербурга таможенники нашли 50 килограммов кокаина в рефрижераторе с бананами. Груз следовал из стран Африки транзитом через Европу в Узбекистан на различных морских судах. Стоимость партии на черном рынке оценивается более чем в 450 млн рублей. Причастным к контрабанде грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.