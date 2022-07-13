Полиция начала задержания у суда, где рассматривается дело Яшина

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве полиция начала задерживать людей у Басманного суда, где рассматривается дело муниципального депутата по Красносельскому району Ильи Яшина о дискредитации российской армии, сообщает Telegram-канал RTVI. Политику грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

По данным канала, задержаны несколько человек, но точное их число не называется. RTVI также показал кадры, на которых видна очередь из желающих попасть на судебное заседание.

В числе пришедших поддержать политика была журналистка Марина Овсянникова, уволенная с Первого канала после демарша с плакатом в прямом эфире. По ее мнению, дело в отношении Яшина связано с муниципальными выборами.

Дело в против Ильи Яшина по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ («Распространение дезинформации о ВС РФ по мотивам политической ненависти») возбудили накануне. Основанием для этого послужил прямой эфир на YouTube-канале депутата, где высказался по поводу событий в Буче. Обвинение политику было предъявлено 13 июля. СКР просит избрать ему меру пресечения в виде ареста.

По словам адвоката Марии Эйсмонт, Яшин свою вину не признает. Дело против него он считает политически мотивированным.