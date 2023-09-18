Полицейский спецназ задержал двоих человек в центре Москвы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Полицейский спецназ задержал двоих человек в центре Москвы, сообщает Telegram-канал SHOT. Как отмечается, спецоперация прошла у проспекта Мира в Протопоповском переулке. По данным канала, задержаны двое.

Только что спецназ МВД провёл задержание у проспекта Мира в Протопоповском переулке. На месте оцепление, у «Лансера» выбито стекло, помята дверь и поврежден задний бампер, — говорится в сообщении.

По данным SHOT, спецоперацию провели сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.

Ранее в Нижнем Новгороде сотрудники Росгвардии задержали вооруженного мужчину перед входом в здание школы № 800. Ученики записали на видео происходящее и опубликовали в Сети. На записи видно, как трое сотрудников в форме пытаются усмирить мужчину с пистолетом. Пострадавших нет.

Также сообщалось о задержании сотрудниками ФСБ в Ростовской области двух мужчин, которые по наводке «Легиона „Свобода России“» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) собирались устроить теракты на территории региона. Как отмечается, диверсанты планировали поджечь административное здание в области.