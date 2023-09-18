Дети сняли на видео задержание мужчины с оружием в школе в Нижнем Новгороде Mash: вооруженного мужчину задержали перед входом в школу в Нижнем Новгороде

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Нижнем Новгороде сотрудники Росгвардии задержали вооруженного мужчину перед входом в здание школы № 800, сообщает Telegram-канал Mash. Ученики записали на видео момент задержания и опубликовали в Сети. На записи видно, как трое сотрудников в форме пытаются усмирить мужчину с пистолетом. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что вооруженный ножом подросток попытался проникнуть в свою школу, расположенную в хуторе Красный Десант Неклиновского района Ростовской области. По словам главы региона Василия Голубева, 15-летний ученик девятого класса ранил четверых взрослых у входа в образовательное учреждение. Ими оказались трое сотрудников школы и родственник одного из учеников. Нападавшего задержали очевидцы происшествия. Голубев отметил, что у подростка имеется психическое заболевание.

До этого в Башкирии в селе Иглино в школе № 2 13-летняя ученица напала с ножом на одноклассниц во время урока. Девочка достала кухонный нож и набросилась на школьниц, сидящих рядом. Одна ученица была ранена в шею, а вторая получила удары в поясницу и запястья.