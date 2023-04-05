В российской школе ученица ударила ножом одноклассниц на уроке В Башкирии 13-летняя школьница напала с ножом на одноклассниц

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В Башкирии в иглинской школе №2 13-летняя ученица напала с ножом на одноклассниц во время урока, сообщает СУ СК России по республике. Девочка достала кухонный нож и набросилась на школьниц, сидящих рядом. Одна ученица ранена в шею, а вторая получила удары в поясницу и запястья, жизням пострадавших ничего не угрожает.

По предварительным данным, 5 апреля 2023 года 13-летняя девочка, находясь в классе, нанесла ножевые ранения двум одноклассницам 13 и 14 лет, в последующем дети покинули помещение и им была оказана медицинская помощь, угрозы их жизни не имеется, — говорится в сообщении.

Следователи проводят проверку для установления мотива и обстоятельств произошедшего. По информации Telegram-канала Mash Batash, причиной агрессии стала травля. Ранее у нападавшей были попытки суицида.

3 марта в московской школе № 538 произошел другой инцидент. Сверстница ударила ножом 13-летнего мальчика, после чего тот скрылся в кабинке туалета. Госпитализирован ученик был в сопровождении бабушки.

Ранее 11-летняя ученица лицея напала с ножом на одноклассницу. Она отвела бывшую подругу в туалет и попросила ее отвернуться, после чего начала наносить удары ножом. Затем нападавшая вернулась в кабинет и заявила одноклассникам: «Я убила ее».