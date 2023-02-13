Стало известно, в каком состоянии находится порезанная в Химках школьница

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Школьница, на которую с ножом напала одноклассница в подмосковных Химках, идет на поправку, сообщили NEWS.ru в пресс-службе Минздрава Подмосковья. По оценке врачей, она находится в состоянии средней тяжести.

Пациентка, пострадавшая в происшествии в Химках, продолжает получать лечение в Московском областном центре охраны материнства и детства (МОЦОМД). Врачи отмечают положительную динамику и оценивают состояние девочки как средней степени тяжести, — сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел 7 февраля, когда 11-летняя ученица лицея напала с ножом на одноклассницу. У пострадавшей на лице насчитали 26 порезов и еще около 20 глубоких ран на теле. По данным СМИ, после случившегося нападавшая зашла в кабинет в крови, с ножом в руке и спокойно сказала: «Я ее убила».

Между тем мать напавшей пятиклассницы потребовала у журналистов 15 млн рублей за комментарии и дополнительную информацию о ситуации, отметив, что если издания зарабатывают на новостях, они иногда «могут позволить себе раскошелиться». Женщина уточнила, что хочет потратить собранную сумму на лечение девочки, на которую напала ее дочь.