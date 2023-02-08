Мать устроившей поножовщину в лицее школьницы запросила 15 млн за интервью

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Мать пятиклассницы, которая напала на девочку с ножом в Химках, требует у журналистов плату за интервью, передает «360». За комментарии и дополнительную информацию о ситуации она запрашивает сумму в 15 млн рублей. Женщина предложила журналистам объединиться, чтобы собрать нужную сумму. Она также заявила, что если издания зарабатывают на новостях, они иногда «могут позволить себе раскошелиться».

Я никаких комментариев не даю. Я свою точку зрения высказала, а дальше ход за вами — журналистами. Хотите больше информации, заплатите. Сумма 15 млн. Объединяйтесь, ищите. Вы зарабатываете на новостях и можете себе позволить иногда раскошелиться, — заявила мать пятиклассницы.

Женщина уточнила, что хочет потратить собранную сумму на лечение девочки, на которую напала ее дочь.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее сообщил, что пострадавшая в химкинской школе девочка пришла в сознание. Он отметил, что у школьницы оказались не задеты внутренние органы.

До этого сообщалось, что девочка напала на свою одноклассницу в туалете школы в Химках. Пострадавшую госпитализировали. На ее лице насчитывалось 26 ножевых порезов, на теле — еще около 20 глубоких ран. По данным СМИ, после случившегося школьница зашла в кабинет в крови, с ножом в руке и спокойно сказала: «Я ее убила». Следственный комитет возбудил два уголовных дела по фактам покушения на убийство малолетней и халатности должностных лиц школы.