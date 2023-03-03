Ученика пырнули ножом в школьном туалете в Москве

Фото: shutterstock

Ученика московской школы № 538 ударили ножом в туалете московской школы, сообщает Telegram-канал Mash. По данным канала, 13-летний мальчик получил ранение лопатки, его госпитализировали.

Mash уточняет, что инцидент произошел во время уроков. Пострадавший был ранен в ходе конфликта. Причина и участники разборки на данный момент неизвестны.

Канал пишет, что в больницу ребенок отправился в сопровождении бабушки.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что в Москве несовершеннолетние готовили массовое самоубийство школьников 2 марта. Однако об акции узнала полиция, когда 11-летняя девочка рассказала свой план специалисту центра психического здоровья детей и подростков имени Сухаревой.

До этого стало известно, что на лауреата конкурса «Учитель года Москвы» и педагога одной из московских школ завели два уголовных дела за съемки порно с несовершеннолетними учащимися школы. Полицейские узнали как минимум о двух девочках, с которыми обвиняемый вступал в половой контакт на камеру как в школе, так и в квартирах учителя и его учениц.