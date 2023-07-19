Подросток отправил в нокаут мужчину в Парке Горького и попал на видео

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В центре Москвы в Парке Горького подросток, гулявший с друзьями, ударил ногой по голове мужчину. Инцидент произошел 16 июня. В результате нападения мужчина, сидевший на скамейке, сразу упал и потерял сознание.

На видео с места событий видно, что несколько подростков отвлекали мужчину, когда к нему сзади подошел еще один член компании и резко ударил по голове. После этого несовершеннолетние быстро ушли, оставив мужчину лежать на скамейке.

Одного из подростков задержали, им оказался гражданин России, 16-летний Аскарали О. В отношении всех нападавших возбуждено уголовное дело. Полиция разыскивает остальных подростков.

Ранее в Волгоградской области 14-летний подросток умер во время драки. Между местными жителями 18 и 14 лет возник конфликт, который перерос в драку. Подросток получил удар в грудь кулаком, что и привело к летальному исходу. Второй участник драки задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

До этого в городе Клинцы Брянской области подростки устроили вечеринку на Зубовском кладбище. Школьники сняли дискотеку на видео, где видно, что двое подростков отплясывают под громкую музыку между могил. В этот момент их товарищ рядом за столиком пьет вино. Ролик обрывается на моменте, когда ребята заканчивают танцевать, после чего один из них достает из вазы у надгробия букет искусственных цветов.