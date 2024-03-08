Первый выход панды Катюши к посетителям зоопарка в Москве попал на видео Панда Катюша впервые предстала перед посетителями зоопарка

Фото: moscowzoo

Посетители Московского зоопарка впервые увидели вживую панду-малыша Катюшу, которая теперь обитает в новом большом вольере на территории павильона «Фауна Китая». Некоторые москвичи приехали к зоопарку еще до его открытия, чтобы первыми увидеть животное, передает РИА Новости.

На опубликованных кадрах видно, как малыш-панда без какого-либо страха выходит к посетителям. Москвичи с интересом наблюдают за животным и снимают Катюшу на камеры смартфонов. После этого панда лезет играть на специально построенных деревянных конструкциях.

Как уточнял мэр Москвы Сергей Собянин, новый вольер полностью безопасен для маленькой панды. Он оборудован всеми необходимыми конструкциями для развития и отдыха Катюши. Кроме того, там находится небольшой бассейн для развлечений. Градоначальник напоминал, что все желающие смогут увидеть панду с 8 марта.

Катюша после рождения вместе с мамой находилась в небольшом неэкспозиционном помещении, подготовленном специально для родов и первых месяцев жизни. Когда Катюша начала активно ходить и играть, зоологи приняли решение открыть заграждение в большой вольер.

Ранее директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала новое видео, на котором панда Катюша грызет морковку. На кадрах видно, как малышка с растерянным взглядом крутит овощ во рту. Акулова отметила, что Катюша не понимает, почему морковка не грызется, как у мамы.