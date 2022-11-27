Обманутый мошенниками пенсионер начал на них работать, чтобы закрыть долги Обманутый мошенниками пенсионер из Подмосковья начал на них работать, чтобы закрыть долги

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве сотрудники полиции задержали пенсионера из Реутова, добывавшего деньги мошенническим способом, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По данным авторов, мужчина сам стал жертвой аферистов, после чего те предложили работать вместе, чтобы он смог вернуть свои накопления. Как уточняется, пенсионер был задержан при получении пяти миллионов рублей от новой жертвы.

В публикации говорится, что 65-летнему Алексею Е. однажды позвонили якобы из Банка России и предложили перевести его деньги на «безопасный счет». Тот кинул деньги с кредитной карты и таким образом стал должником. Аферисты предложили поработать на них, чтобы пенсионер смог погасить задолженность. Тот согласился. Спустя некоторое время его задержали в Москве. Мужчина полностью признал свою вину.

Ранее специалист по кибербезопасности Анна Митрохина рассказала россиянам, как защититься от уловок телефонных мошенников. Если злоумышленники представляются менеджерами банков и под разными предлогами просят перевести деньги на чужой счет, следует сразу перезвонить на горячую линию своего банка или заблокировать карту в приложении. Для онлайн-покупок эксперт посоветовала завести отдельный счет.