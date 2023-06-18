Педофил-рецидивист изнасиловал школьницу в московском парке «Царицыно»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В московском парке «Царицыно» педофил-рецидивист изнасиловал 11-летнюю школьницу, сообщает Telegram-канал SHOT. Мужчина подкараулил девочку, когда та гуляла по аллее.

Сразу после совершения преступления мужчина скрылся. О том, что над девочкой надругались, стало известно только вечером, когда школьнице стало плохо и ей вызвали скорую помощь. В настоящее время она проходит курс лечения.

Сотрудники правоохранительных органов быстро нашла злоумышленника. Им оказался 50-летний мужчина, живущий недалеко от парка в Западном Бирюлево. Полицейские приехали к нему в квартиру и задержали.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера в отношении потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста». Ранее мужчина был шесть раз судим по аналогичным статьям.

Ранее в Приморье задержали рецидивиста, изнасиловавшего 85-летнюю женщину. По факту совершенного преступления специалисты провели экспертизу биологического следа, оставленного преступником. Полученный геном сравнили с показателями примерно 90 человек, входивших в круг подозреваемых. Полностью результаты совпали в случае 54-летнего ранее судимого местного жителя.