В Приморье задержали рецидивиста, изнасиловавшего 85-летнюю женщину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция Приморского края адержала ранее судимого местного жителя, которого подозревают в изнасиловании пенсионерки 1937 года рождения. Преступление произошло в сентябре прошлого года в доме женщины в селе Прохладное. По информации пресс-службы краевого УМВД, которую передает РИА Новости, преступник ночью проник в помещение, взломав дверь.

По факту совершенного преступления специалисты провели экспертизу биологического следа, оставленного преступником. Полученный геном сравнили с показателями примерно 90 человек, входивших в круг подозреваемых. Полностью результаты совпали в случае 54-летнего ранее судимого местного жителя. Его объявили в розыск.

Подозреваемый был задержан в селе Антоновка Кировского района Приморья. Он был доставлен в полицию, где дал признательные показания.

Ранее суд в Новосибирске арестовал на два месяца 51-летнего мужчину, который пытался заставить девочку раздеться в подъезде, представившись врачом. Подозреваемому в педофилии грозит лишение свободы на срок до 20 лет. До этого он уже совершал похожее нападение на ребенка, но тогда его осудили только на три года и по статье «Грабеж».

Также в Карелии возбудили уголовное дело против 66-летнего водителя школьного автобуса, которого подозревают в надругательстве над учениками.