В Карелии водителя школьного автобуса обвинили в изнасилованиях учеников

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Карелии возбудили уголовное дело против 66-летнего водителя школьного автобуса, которого подозревают в надругательстве над учениками, сообщили NEWS.ru в региональном СК. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося, назначены судебно-медицинские экспертизы.

По данным следствия, обвиняемый, заведомо зная о малолетнем возрасте потерпевших, в период определенного времени совершал преступления против половой неприкосновенности, — сообщили в СК.

Инцидент произошел в поселке Чална. По информации Telegram-канала Mash, разбирательство началось после того, как один из пострадавших выложил в чат видео, на котором мужчина, чьего лица не видно, занимается сексом с другим подростком. Третий участник беседы показал видео маме.

Жители поселка считают, что мужчина совершал преступления с 2021 года. По их версии, водитель заманивал детей дорогими подарками и телефонами в баню, где насиловал их.

Был замечен на остановке у школы раздающим сигареты детям. Большего не знала. Эта новость стала шоком, — рассказала NEWS.ru местная жительница.

Некоторые жители волнуются за жену водителя, которая теперь готова покончить с собой. Сам мужчина находится под стражей.

Ранее в Екатеринбурге отстранили от должности директора спецшколы № 124 для трудных подростков. Уголовное разбирательство в отношении него началось после заявления матери одного из воспитанников. Сбежавший из спецучреждения мальчик рассказал, что там за провинность могут наказывать с помощью сексуального насилия. Бывший педагог спецшколы назвала сообщение ложью.