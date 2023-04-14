Педагог школы возмутилась поведением детей после новости об изнасиловании Педагог спецшколы №124 в Екатеринбурге возмутилась поведением детей после новости об изнасиловании

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Сообщения о том, что в спецшколе № 124 для трудных подростков в Екатеринбурге насиловали детей, являются ложью, заявила в беседе с NEWS.ru бывший педагог интерната. По ее мнению, директора учебного заведения оклеветали, а дети там выросли неблагодарные. Учительница считает, что школьники воспитывались в интернате более чем достойно, их даже кормили и одевали.

Это все неправда. Никаких 76-летних преподавателей там не работает, и директора оговорили. А эти дети неблагодарные. У них там есть все, их кормят пять раз в день, одевают очень хорошо, не у каждого домашнего ребенка есть такие вещи. Тошно, потому что педагоги относятся к ним по-человечески, а родители ко многим вообще не приезжают, и лишены родительских прав. Не зря есть поговорка: «Сколько волка не корми, а он в лес смотрит». Тут так же, — рассказала бывшей педагог школы.

Ранее в Екатеринбурге отстранили от должности директора спецшколы № 124 для трудных подростков. Уголовное разбирательство в отношении него началось после заявления матери одного из воспитанников. Сбежавший из спецучреждения мальчик рассказал, что там за провинность могут наказывать с помощью сексуального насилия.

Telegram-канал Mash со ссылкой на слова подростков из спецучреждения сообщал, что извращенные методы использовались в качестве наказания. «Начухать» или «опустить» могли за серьезные нарушения. За меньшие провинности могли заставить стоять в положении «стульчика» (с согнутыми коленями) до трех часов.