Отстранен от работы директор спецшколы на Урале, где «опускали» в наказание Директора спецшколы для трудных подростков на Урале отстранили после сообщений о насилии в школе

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

В Екатеринбурге отстранили от должности директора спецшколы №124 для трудных подростков, совершивших преступления, передает РИА Новости со ссылкой на министерство образования и молодежной политики региона. Ранее началось уголовное разбирательство по заявлению матери одного из воспитанников. Сбежавший из спецучреждения мальчик рассказал, что там за провинность могут наказывать с помощью сексуализированного насилия.

Министерство образования и молодежной политики оказывает всю необходимую помощь следствию. Директор отстранена от выполнения служебных обязанностей, — заявили в министерстве.

Также к разбирательству подключился детский омбудсмен региона Игорь Мороков.

Ранее о том, что начато уголовное разбирательство, сообщил адвокат Георгий Краснов. Его подзащитный дал показания, в которых подтвердил, что его подвергли насилию за провинность.