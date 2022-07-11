Парки в Москве закрывают из-за непогоды

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Из-за ухудшения погодных условий парки Москвы закрылись для посетителей, сообщила пресс-служба департамента культуры города Москвы. Информации том, когда территории снова примут туристов и жителей мегаполиса, пока нет.

Парки культуры и отдыха, подведомственные департаменту культуры города Москвы, закрыты в связи с ухудшением погодных условий. Дальнейшее решение о работе учреждений будет приниматься исходя из погодных условий, — говорится в сообщении.

Кроме того, ранее днем департамент торговли и услуг обратился к рестораторам с просьбой временно прекратить эксплуатацию летних веранд. В сообщении уточнялось, что заведениям следует укрепить все конструкции и закрыть зонты.

Москвичей ранее предупредили, что 11 июля прогнозируются гроза и порывистый ветер до 15–20 метров в секунду. Синоптики также обещали мощный ливень.

Накануне, 10 июля, два человека стали жертвами урагана в столице. Еще 18 человек, в том числе трое детей, получили травмы различной степени тяжести, включая сотрясение мозга, ушибы грудной клетки, ушибленные раны, переломы и закрытые черепно-мозговые травмы. Одной из пострадавших пришлось ампутировать стопу.