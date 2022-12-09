Опубликованы кадры изнутри ТЦ «Мега Химки» после пожара

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «112» опубликовал кадры изнутри ТЦ «Мега Химки», где загорелся строительный гипермаркет OBI. Возгорание и последовавший за этим взрыв произошли в Подмосковье утром 9 декабря.

В тушении пожара в ТЦ были задействованы 70 человек и 20 единиц техники. На данный момент пожар локализован. В результате ЧП погиб один человек — охранник центра. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Согласно основной версии, пожар мог возникнуть в результате проводимых сварочных работ в пристройке к зданию. Рабочие покинули здание во время пожара, не сумев потушить его. Ранее источник в экстренных службах предположил, что пожар мог возникнуть в результате поджога.