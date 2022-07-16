Опубликовано видео с задержанным подозреваемым в стрельбе в Москве

Фото: Столичный СК/t.me

Следственный комитет опубликовал видео с задержанным мужчиной, подозреваемым в стрельбе в Москве. По факту произошедшего конфликта со стрельбой ведомство возбудило уголовное дело, сообщается на сайте столичного СК.

Стрельба произошла утром 16 июля на проезжей части у парка аттракционов «Сказка» на улице Крылатской. Между двумя мужчинами произошёл конфликт, в результате которого подозреваемый выстрелил в голову оппоненту из травматики, а затем избил ногами уже лежащего мужчину.

Уточняется, что нападавших было двое, оба они — уроженцы Ингушетии, пишет Telegram-канал «112». Мужчины доставлены в отдел полиции, стрелявший задержан. Пистолет направлен на экспертизу. Следствие квалифицировало происшествие по статье «Покушение на убийство». По предварительным данным, стрелявший был пьян.

Тем временем очевидец рассказал подробности драки со стрельбой возле парка «Сказка» в Москве. По его словам, конфликт завязался между несколькими людьми. Затем последовали несколько выстрелов, кто-то упал на землю, а один из мужчин стал бить его ногами. После драки, по словам свидетеля, нападавший спокойным шагом прошёл к машине и уехал с места происшествия.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали двух приезжих, подозреваемых в стрельбе на западе Москвы. На сайте «МВД Медиа» сообщается, что в ходе потасовки на улице Крылатская один из нападавших ранил 35-летнего мужчину в голову.