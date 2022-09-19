Один человек пострадал при падении лифта в небоскребе на севере Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Женщина пострадала при падении лифта в шахту в одном из небоскребов на улице Дыбенко на севере Москвы, пишет MK.RU. По информации издания, инцидент произошел в районе 14:00. Женщина вышла из квартиры, чтобы забрать ребенка из детского сада, однако лифт сорвался на четвертом этаже, пролетев на огромной скорости до самого конца.

После этого соседи с четвертого этажа вызвали лифт и оттуда вышла пострадавшая. Жильцы вызвали скорую помощь. Женщину отправили в травмпункт.

Проблемы с лифтами в этом доме происходили и раньше. В феврале этого года лифт также сорвался в шахту. Тогда следователи провели проверку.

Ранее в Сети опубликовали видеокадры с застрявшими на Останкинской телебашне десятками школьников. Всего на высоте 337 метров из-за остановки работы лифтов оказались запертыми почти 50 человек. Никто не пострадал, школьникам раздали воду. В администрации Останкинской башни заявили, что ситуация штатная, в здании лифты отключаются автоматически при скорости ветра 19 метров в секунду. На момент остановки лифтов скорость ветра достигала отметки 20 м/c.