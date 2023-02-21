Один человек погиб в результате пожара в отеле в центре Москвы

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Один человек погиб в результате пожара в здании с отелем «МКМ» в центре Москвы. Еще девять человек пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Ранее речь шла о пяти пострадавших.

По последним данным, в результате пожара погиб один человек. Еще девять пострадали, медики оказывают им всю необходимую помощь, — рассказал собеседник агентства.

Огонь охватил 17-этажное здание на Международной улице в центре столицы вечером 21 февраля. По имеющимся данным, площадь пожара составляет 100 квадратных метров. Из здания были спасены 50 человек, в том числе 7 детей. Всего эвакуировано 200 человек.

Сообщалось, что пострадали пять человек, в том числе один ребенок. Пострадавшие были госпитализированы.

По предварительным данным, причиной происшествия стал поджог.