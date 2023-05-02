Несколько факультетов МГУ переходят на удаленку из-за кори у студента

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова

Несколько факультетов Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова перейдут на дистанционное обучение до 17 мая из-за выявления кори у студента, передает РИА Новости. Соответствующий приказ подписал ректор вуза Виктор Садовничий.

Организовать дистанционный режим обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий обучающихся структурных подразделений во 2-м учебном корпусе с 2 по 17 мая 2023 года включительно, — говорится в приказе.

В связи с выявлением кори Роспотребнадзором в МГУ начато эпидемиологическое расследование. Ведомство установит круг контактных лиц. Известно, что корь выявили у студента факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ.

Ранее случай кори выявили у студента Российского технологического университета МИРЭА, а в РГГУ провели противоэпидемические мероприятия из-за подозрения на заболевание у двух учащихся. В конце апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что более тысячи детей в России заболели корью, а количество людей, которые контактировали с больными, достигло отметки в 300 тысяч человек.